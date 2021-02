Ils faisaient la fête en dépit du couvre-feu : 11 jeunes gens interpellés à Elbeuf-sur-Seine

A la vue des forces de l'ordre, la plupart des fêtards se sont dispersés pour ne pas être contrôlés et verbalisés. Pour autant, onze jeunes gens et filles, âgés entre 14 et 18 ans, ont été interpellés. Lors des vérifications, à l'intérieur de la maison, les policiers ont constaté la présence de bouteilles d'alcool et de cartouches de protoxyde d'azote (gaz hilarant), les ingrédients pour faire la fête.



Plusieurs équipages de la Brigade anticriminalité et de la Brigade canine ont été appelés en renfort. Les interpellés, originaires de communes de l'agglomération elbeuvienne, ont été conduits à l'hôtel de police pour être placés en garde à vue.



Après audition, ils ont été remis en liberté. Les investigations vont se poursuivre afin d'identifier les organisateurs de cette soirée illégale, dont les invitations avaient été lancées sur le réseau social Snapchat, et d'établir la responsabilité du propriétaire (ou du locataire) de la maison.