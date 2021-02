Huit obus détruits par les plongeurs démineurs de la Manche, dont un près du Havre

Huit obus ont été détruites par le groupe de plongeurs démineurs (GPD) de la Manche, entre lundi 1er et jeudi 4 février.



Cette équipe d’intervention de la Marine nationale était en « mission route » le long du littoral de la Manche et de la mer du Nord. Dès le premier jour, détaille la préfecture maritime, les plongeurs démineurs ont contreminé en mer 1 obus de 274 mm au large d’Octeville-sur-Mer, près du Havre (Seine-Maritime).



Le mercredi 3 février ce sont 2 obus de 220 mm, 1 obus de 120 mm et 1 obus de 90 mm qui ont été neutralisés sur la plage de Les Hemmes de Marck (Pas-de-Calais).



Enfin, hier, jeudi, sur la plage de Wissant, toujours dans le Pas-de-Calais, 2 obus de 75 mm et 1 obus de 37 mm ont été détruits.



Au cours de cette « mission route », c’est un total de 50,8 kg d’explosifs équivalent TNT qui ont été traités par l’équipe d’intervention du GPD Manche.