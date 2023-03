Grand-Couronne . Pour se venger, elle met le feu dans l'immeuble de son ex-conjoint

L'enquête ouverte immédiatement par les policiers a permis d'établir que l'origine de l'incendie était volontaire. L'ex-compagne de l'homme incommodé par les fumées a reconnu avoir mis le feu aux gaines de l'armoire électrique pour se venger de son ex-concubin au sujet d'un différend quant à a garde de leur enfant. Deux briquets et des outils ont été découverts sur elle, relate une source policière.



La mise en cause, domiciliée à Rouen, aurait réussi à pénétrer dans l'immeuble dans l'intention de commettre les faits. Interpellée pour dégradations de bien s privés par incendie et mise en danger de la vie d'autrui, elle a été placée en garde à vue.