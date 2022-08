Fuite de gaz dans une boulangerie à Rouen : vingt personnes évacuées

Vingt personnes ont été évacuées ce jeudi matin dans une zone piétonne du centre-ville de Rouen (Seine-Mariitme), en raison d'une fuite de gaz au 101, de la rue Cauchoise. Les sapeurs-pompiers sont sur place depuis 9h40.



L'origine de la fuite a été localisée au niveau d'une boulangerie-pâtisserie suite à des travaux, relate le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



La procédure "gaz renforcé" a été activée et un périmètre de sécurité a été mis en place, le temps de l'évacuation et de faire une reconnaissance des lieux. L'intervention mobilise seize sapeurs-pompiers avec cinq engins.



Les secours demandent aux habitants d'éviter le secteur.