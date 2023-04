Fuite de gaz à Vernon : 66 riverains évacués boulevard du Maréchal-Leclerc

Avant de permettre la levée du périmètre de sécurité et le retour des personnes évacuées, les sapeurs-pompiers de Vernon et de Gaillon se sont assurés de l'absence d'une éventuelle poche de gaz dans chacune des habitations, mais aussi des commerces et bureaux ainsi que dans le parking souterrain qui a fait l'objet, par précaution, d'une ventilation.



L'intervention a mobilisé douze sapeurs-pompiers, GrDF et la police. Elle s'est terminée vers 15h30.