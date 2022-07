Feu de végétation sur l’A150 : la circulation perturbée entre Rouen et Yvetot

La circulation a été quelque peu perturbée sur l’autoroute A150, entre Rouen et Yvetot, ce vendredi en fin d’après-midi.



Le sapeurs-pompiers ont du en effet intervenir vers 18 heures à hauteur de la station-service en direction d’Yvetot, pour un feu de végétation sur le terre plein central de la voie rapide.



L’incendie s’est consumé sur environ 600 m et à entraîné un nuage de fumée. Par sécurité, et afin de permettre aux secours d’intervenir, le trafic a été interrompu sur les voies de gauche dans les deux sens de circulation.



Le feu a été éteint au moyen de deux lances et a mobilisé 20 sapeurs-pompiers avec 7 engins.