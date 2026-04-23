Feu de garage à Montivilliers, les habitants de deux maisons évacués

Un garage accolé à une maison individuelle était embrasé à l'arrivée des sapeurs-pompiers, cet après-midi ru Bonvoisin - Illustration © Google Maps
Un incendie s’est déclaré ce jeudi après-midi rue Bonvoisin, dans le secteur de la mairie, à Montivilliers, près du Havre, nécessitant l’intervention d’importants moyens de secours. Alertés à 15h05, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu touchant une habitation individuelle.
Un garage mitoyen de 10 m² était entièrement embrasé, à l'arrivée des premiers secours qui ont rapidement engagé des reconnaissances puis procédé à l’attaque du sinistre à l’aide d’une lance à incendie.
Un garage mitoyen de 10 m² était entièrement embrasé, à l'arrivée des premiers secours qui ont rapidement engagé des reconnaissances puis procédé à l’attaque du sinistre à l’aide d’une lance à incendie.
Les occupants de deux maisons pris en charge
Selon les informations communiquées à 16h40 par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), le foyer principal est désormais éteint. Les équipes restent toutefois sur place pour mener les opérations d’extinction des derniers points chauds ainsi que le déblai.
Les occupants, indemnes, de deux maisons en bande situées à proximité ont été pris en charge par la mairie pendant la durée de l’intervention.
Les occupants, indemnes, de deux maisons en bande situées à proximité ont été pris en charge par la mairie pendant la durée de l’intervention.
Pas de blessé
Au total, 10 engins et 31 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, aux côtés de la police, de Enedis, de GRDF et des services municipaux.
Aucun blessé n’est à déplorer à ce stade. L’intervention était toujours en cours en fin d’après-midi.
Aucun blessé n’est à déplorer à ce stade. L’intervention était toujours en cours en fin d’après-midi.