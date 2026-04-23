Feu de garage à Montivilliers, les habitants de deux maisons évacués

Un incendie s’est déclaré ce jeudi après-midi rue Bonvoisin, dans le secteur de la mairie, à Montivilliers, près du Havre, nécessitant l’intervention d’importants moyens de secours. Alertés à 15h05, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu touchant une habitation individuelle.



Un garage mitoyen de 10 m² était entièrement embrasé, à l'arrivée des premiers secours qui ont rapidement engagé des reconnaissances puis procédé à l’attaque du sinistre à l’aide d’une lance à incendie.