Blues sur Seine 2026 : cinq nouveaux artistes rejoignent l’affiche de la 27e édition

La programmation du festival Blues sur Seine continue de s’étoffer. Les organisateurs ont dévoilé plusieurs nouveaux noms qui viendront enrichir l’affiche de la 27e édition, prévue en novembre 2026 dans les Yvelines.



Après l’annonce de la venue de Fatoumata Diawara, Sinclair, Jessie Lee & The Alchemists avec Yarol Poupaud, le festival accueillera également Charlie Winston, Fred Wesley Generations Trio, Tyreek McDole ainsi que le spectacle musical et chorégraphique « FEET, une histoire des danses jazz ».



Charlie Winston en tournée solo

Le chanteur britannique Charlie Winston se produira le 6 novembre au Théâtre Simone-Signoret de Conflans-Sainte-Honorine dans une formule inédite en solo. L’artiste, connu notamment pour son titre « Like A Hobo », sera précédé sur scène par la jeune chanteuse française Lila May.



À seulement 17 ans, cette dernière s’est déjà fait remarquer sur les réseaux sociaux et par plusieurs reprises mêlant influences jazz, pop et soul.



Du jazz international à l’honneur



Autre figure annoncée, le tromboniste américain Fred Wesley, ancien collaborateur de James Brown et George Clinton, se produira le 11 novembre à Limay avec son Generations Trio.



Le festival accueillera également Tyreek McDole, jeune étoile montante du jazz vocal américain. Le chanteur américano-haïtien se produira le 7 novembre à Poissy pour l’un de ses rares concerts en France.



Une plongée dans l’histoire des danses jazz



Le spectacle « FEET, une histoire des danses jazz » complétera la programmation avec plusieurs représentations à Mantes-la-Jolie et Conflans-Sainte-Honorine. Danseurs et musiciens y retraceront un siècle d’histoire des danses jazz, du cake-walk au modern jazz en passant par le Charleston et le Lindy Hop.



Des têtes d’affiche déjà annoncées



Parmi les artistes déjà confirmés figurent la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, le chanteur Sinclair ainsi que le groupe Jessie Lee & The Alchemists qui partagera l’affiche avec Yarol Poupaud.

