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Dieppe : un homme secouru en mer au large de la plage du Puys succombe après un arrêt cardiorespiratoire


Lundi 8 Juin 2026 - 23:54

Un homme de 35 ans est décédé ce lundi soir au large de la plage du Puys, à Dieppe. Sorti de l’eau en arrêt cardio-respiratoire, il n’a pas pu être réanimé malgré l’intervention des secours et du SMUR.




La plage de Puys à Dieppe - illustration
La plage de Puys à Dieppe - illustration
Un homme de 35 ans a perdu la vie ce lundi soir au large de la plage du Puys, à Dieppe, en Seine-Maritime. Les secours sont intervenus suite à un signalement faisant état d’une personne en difficulté dans l’eau.

Alertés à 22h16, les secours sont arrivés rapidement sur les lieux. La victime a été retrouvée au large puis sortie de l’eau par les moyens spécialisés engagés par les sapeurs-pompiers.

​La tentative de réanimation échoue

À sa prise en charge, l’homme se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Les secours et l’équipe du SMUR ont immédiatement procédé à une tentative de réanimation, sans succès.

Malgré les soins prodigués sur place, le médecin du SMUR a constaté le décès de la victime. Les circonstances exactes du drame ne sont pas connues dans l’immédiat. Une enquête est ouverte par les services de police.
 




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