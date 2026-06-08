Dieppe : un homme secouru en mer au large de la plage du Puys succombe après un arrêt cardiorespiratoire

Un homme de 35 ans est décédé ce lundi soir au large de la plage du Puys, à Dieppe. Sorti de l’eau en arrêt cardio-respiratoire, il n’a pas pu être réanimé malgré l’intervention des secours et du SMUR.