Dieppe : un homme secouru en mer au large de la plage du Puys succombe après un arrêt cardiorespiratoire

Un homme de 35 ans a perdu la vie ce lundi soir au large de la plage du Puys, à Dieppe, en Seine-Maritime. Les secours sont intervenus suite à un signalement faisant état d’une personne en difficulté dans l’eau.
Alertés à 22h16, les secours sont arrivés rapidement sur les lieux. La victime a été retrouvée au large puis sortie de l’eau par les moyens spécialisés engagés par les sapeurs-pompiers.
Alertés à 22h16, les secours sont arrivés rapidement sur les lieux. La victime a été retrouvée au large puis sortie de l’eau par les moyens spécialisés engagés par les sapeurs-pompiers.
La tentative de réanimation échoue
À sa prise en charge, l’homme se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Les secours et l’équipe du SMUR ont immédiatement procédé à une tentative de réanimation, sans succès.
Malgré les soins prodigués sur place, le médecin du SMUR a constaté le décès de la victime. Les circonstances exactes du drame ne sont pas connues dans l’immédiat. Une enquête est ouverte par les services de police.
Malgré les soins prodigués sur place, le médecin du SMUR a constaté le décès de la victime. Les circonstances exactes du drame ne sont pas connues dans l’immédiat. Une enquête est ouverte par les services de police.
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