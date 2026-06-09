Réseaux de passeurs : l’État muscle la surveillance des côtes de Seine-Maritime

Les côtes seinomarines font l’objet d’une surveillance renforcée face à la multiplication des tentatives de départ de migrants vers le Royaume-Uni. Le préfet de Seine-Maritime a présenté, ce mardi, les nouveaux moyens déployés à Sainte-Marguerite-sur-Mer, aux côtés de la procureure de la République de Dieppe, des forces de l’ordre et d’élus des communes concernées.



Le dispositif Salamandre, composé de 16 gendarmes réservistes, va être réarticulé afin de mieux couvrir les secteurs exposés. À partir du 1er juillet 2026, un détachement « lutte contre l’immigration clandestine » sera également créé en zone police. Il comptera dix policiers dédiés à cette mission.