Aux Mureaux, il glisse la main sous la culotte d’une voyageuse : l’agresseur maîtrisé par les passagers

YVELINES

Une passagère de 29 ans a été victime d'une agression sexuelle à bord d'un bus, jeudi après-midi, aux Mureaux. Alertés par la scène, plusieurs voyageurs sont intervenus pour maîtriser le suspect avant l'arrivée de la police..