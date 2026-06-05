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Aux Mureaux, il glisse la main sous la culotte d’une voyageuse : l’agresseur maîtrisé par les passagers

YVELINES


Vendredi 5 Juin 2026 - 09:50

Une passagère de 29 ans a été victime d'une agression sexuelle à bord d'un bus, jeudi après-midi, aux Mureaux. Alertés par la scène, plusieurs voyageurs sont intervenus pour maîtriser le suspect avant l'arrivée de la police..




Les faits se sont produits à bord d'un bus à la gare routière des Mureaux - Illustration © Google Maps
Les faits se sont produits à bord d'un bus à la gare routière des Mureaux - Illustration © Google Maps
Un homme de 54 ans a été interpellé jeudi après-midi à la gare routière des Mureaux, dans les Yvelines, après une agression sexuelle commise à bord d’un bus. Des passagers témoins de la scène sont intervenus pour le maîtriser avant l’arrivée de la police.

Les faits se sont produits vers 13 h 20. Selon les premiers éléments, un individu aurait glissé sa main sous la culotte d’une passagère âgée de 29 ans alors qu’elle se trouvait dans un bus.

Des témoins interviennent

Choqués par la scène, plusieurs voyageurs sont immédiatement intervenus. Ils ont réussi à retenir le suspect jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre, qui ont procédé à son interpellation.

L’auteur présumé, un homme de 54 ans, a été pris en charge par les policiers. La victime, âgée de 29 ans, a dénoncé les faits dont elle a  été victime.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette agression et d'établir le profil du mis en cause.



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