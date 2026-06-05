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Sartrouville : il suit une retraitée et lui arrache ses colliers en or, un récidiviste condamné à la prison

YVELINES


Publié le Vendredi 5 Juin 2026 à 18:25

Repéré par la BAC quelques minutes après les faits alors qu'il s'apprêtait à monter dans un Uber, un homme de 25 ans a été interpellé avec les bijoux volés à une retraitée. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à un an de prison ferme.



Le voleur à l'arraché a été jugé en comparution immédiate et condamné à 12 mois de prison ferme. Il dort désormais en prison - Illustration © Adobe Stock
Le voleur à l'arraché a été jugé en comparution immédiate et condamné à 12 mois de prison ferme. Il dort désormais en prison - Illustration © Adobe Stock
Une femme de 65 ans a été victime d'un vol avec violences le 29 mai dernier à Sartrouville (Yvelines). Les faits se sont produits vers 15h30, peu après sa sortie du RER.

Selon les éléments de l'enquête, un homme l'avait repérée dans le train avant de la suivre durant plusieurs minutes. Profitant d'une rue peu fréquentée, il lui a alors arraché deux colliers en or. Sous la violence de l'agression, la sexagénaire est tombée au sol tandis que l'auteur prenait immédiatement la fuite à pied.

Interpellé alors qu'il montait dans un Uber

Alertés rapidement, les policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) de Sartrouville ont convergé vers le secteur. Quelques instants plus tard, ils ont repéré un individu correspondant au signalement fourni.

L'homme s'apprêtait à monter dans un véhicule Uber lorsqu'il a été contrôlé. Les fonctionnaires ont découvert sur lui les deux colliers dérobés quelques minutes auparavant.

Déjà connu des services de police pour de nombreux faits similaires, le suspect a été interpellé sans difficulté puis placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu les faits.

Un an de prison gferme

La victime a déposé plainte. Son examen médical a conduit à une incapacité totale de travail (ITT) d'un jour.

Âgé de 25 ans et sans domicile fixe, le mis en cause a été déféré devant la justice dans le cadre d'une comparution immédiate. Il a été condamné à douze mois d'emprisonnement ferme et écroué à l'issue de l'audience.



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