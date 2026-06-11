Saint-Denis-des-Monts : un dernier hommage à Monique Marais

Monique Marais est décédée dans sa 80 ème année - Photo transmise par la famille
La commune de Saint-Denis-des-Monts est en deuil après la disparition de Monique Marais, décédée le 2 juin 2026, dans sa 80 ème année. Une femme appréciée de tous, dont la personnalité généreuse et l’énergie communicative ont profondément marqué sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin.
Maman attentive, épouse, amie fidèle, Monique Marais était reconnue pour sa bienveillance et sa capacité à toujours placer les autres avant elle. Son entourage évoque une femme courageuse, forte et profondément tournée vers les siens, toujours prête à encourager, soutenir et transmettre ses valeurs.
Dotée d’un optimisme remarquable et d’une humeur contagieuse, elle cultivait l’art de l’accueil. Sa porte restait ouverte à ceux qui avaient besoin d’écoute, de réconfort ou simplement d’un moment de partage. Son immense générosité et sa capacité à aimer sans compter resteront gravées dans les mémoires.
Maman attentive, épouse, amie fidèle, Monique Marais était reconnue pour sa bienveillance et sa capacité à toujours placer les autres avant elle. Son entourage évoque une femme courageuse, forte et profondément tournée vers les siens, toujours prête à encourager, soutenir et transmettre ses valeurs.
Dotée d’un optimisme remarquable et d’une humeur contagieuse, elle cultivait l’art de l’accueil. Sa porte restait ouverte à ceux qui avaient besoin d’écoute, de réconfort ou simplement d’un moment de partage. Son immense générosité et sa capacité à aimer sans compter resteront gravées dans les mémoires.
Une passionnée de la vie et des découvertes
Curieuse du monde et de ses cultures, Monique Marais aimait voyager. Au fil des années, elle avait découvert de nombreux horizons, de la Roumanie au Japon, en passant par l’Angleterre, le Portugal, la Crète, le Danemark ou encore le Québec.
Elle trouvait également son bonheur dans des plaisirs simples : le piano, le tricot, la cuisine ou encore les remèdes naturels qu’elle préparait avec soin pour soulager les petits maux du quotidien. Autant d’attentions qui témoignaient de son dévouement envers ceux qu’elle aimait.
« Son cœur était plus grand que le monde », confie avec émotion sa fille Mylène, qui retient avant tout une femme profondément humaine, dont la présence lumineuse a marqué durablement chacun de ceux qui l’ont connue.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 juin 2026 à 10 h 30 en l’église de Saint-Denis-des-Monts, avant la crémation. L’urne sera ensuite inhumée à 17 heures au cimetière de la commune.
À sa famille, en particulier à ses enfants Céline, Mylène, Fabien et petits enfants, la rédaction d'infoNormandie adresse ses sincères condoléances.
Elle trouvait également son bonheur dans des plaisirs simples : le piano, le tricot, la cuisine ou encore les remèdes naturels qu’elle préparait avec soin pour soulager les petits maux du quotidien. Autant d’attentions qui témoignaient de son dévouement envers ceux qu’elle aimait.
« Son cœur était plus grand que le monde », confie avec émotion sa fille Mylène, qui retient avant tout une femme profondément humaine, dont la présence lumineuse a marqué durablement chacun de ceux qui l’ont connue.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 juin 2026 à 10 h 30 en l’église de Saint-Denis-des-Monts, avant la crémation. L’urne sera ensuite inhumée à 17 heures au cimetière de la commune.
À sa famille, en particulier à ses enfants Céline, Mylène, Fabien et petits enfants, la rédaction d'infoNormandie adresse ses sincères condoléances.