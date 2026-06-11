Saint-Denis-des-Monts : un dernier hommage à Monique Marais

Curieuse du monde et de ses cultures, Monique Marais aimait voyager. Au fil des années, elle avait découvert de nombreux horizons, de la Roumanie au Japon, en passant par l’Angleterre, le Portugal, la Crète, le Danemark ou encore le Québec.



Elle trouvait également son bonheur dans des plaisirs simples : le piano, le tricot, la cuisine ou encore les remèdes naturels qu’elle préparait avec soin pour soulager les petits maux du quotidien. Autant d’attentions qui témoignaient de son dévouement envers ceux qu’elle aimait.



« Son cœur était plus grand que le monde », confie avec émotion sa fille Mylène, qui retient avant tout une femme profondément humaine, dont la présence lumineuse a marqué durablement chacun de ceux qui l’ont connue.



La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 juin 2026 à 10 h 30 en l’église de Saint-Denis-des-Monts, avant la crémation. L’urne sera ensuite inhumée à 17 heures au cimetière de la commune.



À sa famille, en particulier à ses enfants Céline, Mylène, Fabien et petits enfants, la rédaction d'infoNormandie adresse ses sincères condoléances.