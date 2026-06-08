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Recherché depuis un an, un homme sous bracelet électronique interpellé à Bolbec après son évasion

SEINE-MARITIME


Lundi 8 Juin 2026 - 19:13

Recherché depuis son évasion en mai 2025 après avoir arraché son bracelet électronique, un homme a été interpellé à Bolbec (Seine-Maritime). Il était également en possession de cannabis et d'un couteau lors de son arrestation.




L'homme avait arraché son bracelet électronique - Illustration ©DepositPhoto
L'homme avait arraché son bracelet électronique - Illustration ©DepositPhoto
Un homme âgé de 26 ans, recherché depuis plus d’un an après s’être soustrait à une mesure de surveillance électronique, a été interpellé ces derniers jours par la police à Bolbec (Seine-Maritime). 

Les faits remontent à mai 2025. Placé sous bracelet électronique, l’individu avait arraché son dispositif avant de prendre la fuite, se mettant ainsi en état d’évasion. Un mandat de recherche avait alors été délivré à son encontre.

Fin avril dernier, un policier hors service signalait avoir aperçu le fugitif sur la circonscription de Bolbec, laissant supposer qu’il se trouvait toujours dans le secteur, relate sur ses réseaux sociaux la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN76).

Tentative de fuite lors d’un contrôle

Le mercredi 3 juin, vers 20h40, une patrouille de la brigade de nuit procédait au contrôle d’un véhicule stationné rue Coty. À la vue des fonctionnaires, l’un des passagers quittait précipitamment le véhicule avant de tenter de prendre la fuite à pied.

Rapidement rattrapé, il était identifié comme étant l’homme recherché depuis plus d’un an.

La fouille de sa sacoche permettait la découverte d’un couteau de type Opinel présentant des traces de produit ainsi que plusieurs morceaux de résine de cannabis conditionnés sous blister, pour un poids total d’environ 41 grammes.

Placé en garde à vue, le suspect a ensuite été présenté à un magistrat. Il s’est vu notifier son placement en détention provisoire dans l’attente de son jugement. Il devra répondre devant la justice de son évasion ainsi que des infractions liées à la détention de stupéfiants.




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