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Le Havre : le ministre de la Transition écologique attendu sur le chantier des anciennes décharges de Dollemard

SEINE-MARITIME


Mercredi 10 Juin 2026 - 19:35

Mathieu Lefèvre se rendra ce jeudi après-midi sur le site de Dollemard, au Havre, pour faire le point sur le lancement du nettoyage de ces anciennes décharges littorales menacées par l’érosion.




Le site de Dollemard fait partie des chantiers pilotes retenus dans le cadre du plan national, qui vise à résorber les décharges littorales les plus critiques d’ici 2032.- Photo © Anne-Bettina Brunet
Le site de Dollemard fait partie des chantiers pilotes retenus dans le cadre du plan national, qui vise à résorber les décharges littorales les plus critiques d’ici 2032.- Photo © Anne-Bettina Brunet
Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, est attendu ce jeudi 11 juin au Havre, en Seine-Maritime. Sa visite sera consacrée à la mise en œuvre du plan national de résorption des décharges littorales historiques, annonce ce mercredi soir le Ministère de la Transition Ecologique..

Le déplacement ministériel aura pour cadre le chantier des anciennes décharges de Dollemard, un site emblématique et sensible du littoral havrais situé en bord de mer près de l'aéroport Le Havre-Octeville. Exploitées à partir des années 1960, ces décharges renfermeraient au moins 400 000 m³ de déchets, avec un risque de déversement vers la mer sous l’effet de l’érosion de la falaise.

Un chantier pilote soutenu par l’État

Sur place, le ministre doit rencontrer les équipes de l’ADEME, les élus locaux et les entreprises mobilisées sur ce chantier hors norme. La visite doit permettre de faire le point sur la fin des travaux préparatoires et le lancement effectif des opérations de nettoyage.

L’État soutient ce projet à hauteur de 22 millions d’euros via l’ADEME. Le site de Dollemard fait partie des chantiers pilotes retenus dans le cadre du plan national, qui vise à résorber les décharges littorales les plus critiques d’ici 2032.

La visite débutera à 14h30 sur le site du chantier, chemin rural 45, au Havre. Le programme prévoit notamment un passage par la « maison du projet », un rappel du contexte historique par la Ville du Havre, puis un cheminement vers les échafaudages installés en bord de falaise, sous réserve des conditions de sécurité.

REPERE

Lieu : anciennes décharges de Dollemard, au Havre
Volume estimé : au moins 400 000 m³ de déchets
Risque principal : érosion de la falaise et relargage de déchets vers la mer
Soutien de l’État : 22 millions d’euros via l’ADEME
Objectif national : résorber les sites littoraux les plus critiques d’ici 2032




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