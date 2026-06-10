Le Havre : le ministre de la Transition écologique attendu sur le chantier des anciennes décharges de Dollemard

SEINE-MARITIME

Mathieu Lefèvre se rendra ce jeudi après-midi sur le site de Dollemard, au Havre, pour faire le point sur le lancement du nettoyage de ces anciennes décharges littorales menacées par l’érosion.