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Souveraineté alimentaire : la ministre Annie Genevard en visite en Seine-Maritime vendredi


Mercredi 10 Juin 2026 - 18:16

En déplacement en Seine-Maritime vendredi 12 juin, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard participera à la restitution des travaux normands des Conférences de la souveraineté alimentaire et rencontrera les acteurs des filières agricoles régionales.




La coopérative NatUp et de Lunor, à Luneray, est au programme de la visite ministérielle.
La coopérative NatUp et de Lunor, à Luneray, est au programme de la visite ministérielle.
La ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, effectuera un déplacement en Seine-Maritime vendredi 12 juin pour conclure l’étape normande des conférences de la souveraineté alimentaire.

Lancée à la fin de l’année 2025, cette démarche nationale vise à bâtir une stratégie de production et de transformation alimentaire à l’horizon 2036, en associant l’ensemble des acteurs agricoles et agroalimentaires. Les travaux menés dans chaque région doivent permettre d’identifier les besoins des territoires et les projets susceptibles de renforcer la souveraineté alimentaire française.

Une visite d’exploitation à Pissy-Pôville

La ministre débutera sa visite à 13h30 à la SCEA de la Ferme du Pays, à Pissy-Pôville. Après une visite de l’exploitation, elle échangera avec les représentants du monde agricole sur plusieurs enjeux majeurs, notamment le renouvellement des générations, les contrats d’avenir et les perspectives de développement des filières.

Restitution des travaux régionaux à Luneray

L’après-midi se poursuivra à partir de 15 heures sur le site de la coopérative NatUp et de Lunor, à Luneray.

Après une visite des installations, les représentants de la Chambre régionale d’agriculture présenteront les conclusions des travaux conduits en Normandie. Une table ronde réunira ensuite plusieurs porteurs de projets issus des groupes Terrena, NatUp et AMP.

Le président des Chambres d’agriculture de Normandie, Sébastien Windsor, prendra la parole avant le discours de clôture de la ministre prévu à 16h40.



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