Souveraineté alimentaire : la ministre Annie Genevard en visite en Seine-Maritime vendredi

La ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, effectuera un déplacement en Seine-Maritime vendredi 12 juin pour conclure l’étape normande des conférences de la souveraineté alimentaire.



Lancée à la fin de l’année 2025, cette démarche nationale vise à bâtir une stratégie de production et de transformation alimentaire à l’horizon 2036, en associant l’ensemble des acteurs agricoles et agroalimentaires. Les travaux menés dans chaque région doivent permettre d’identifier les besoins des territoires et les projets susceptibles de renforcer la souveraineté alimentaire française.