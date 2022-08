Feu de forêt dans l’Eure : 80 sapeurs-pompiers toujours mobilisés ce 15 août à Écaquelon

Un important dispositif de lutte contre les incendies est toujours mobilisé ce lundi 15 août à Écaquelon, près de Montfort-sur-Risle (Eure).



Le feu qui s’est déclaré il y a trois jours et qui a détruit, selon le dernier bilan, plus de 80 hectares de chaume et de forêt (il s’agit de la forêt domaniale de Montfort) n’est pas totalement circonscrit, même si tout danger d’extension est pour l’heure écarté.



Ce lundi matin, environ 80 sapeurs-pompiers sont toujours sur place avec 12 camions citernes feux de forêt (CCF). Leur mission consiste à des opérations de mouillage des parties brûlées et au traitement des fumerolles, l’objectif étant d’empêcher toute reprise du feu.



Aucun nouveau feu n’est signalé ce lundi matin dans le département.