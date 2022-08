Cinq nouveaux incendies ce samedi dans l'Eure : à Ecaquelon, le feu n'est toujours pas circonscrit

Huit engins de lutte contre les feux de forêt étaient toujours engagés aujourd'hui en fin d'après-midi à, près de Montfort-sur-Risle dans l'Eure, où un important feu de chaume et de forêt s'est déclaré dans l'après-midi d'hier. Au plus fort du sinistre, 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi que l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76 et des drones du service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).En raison de l'importance de l'incendie, et des risques de propagation à un bois de 450 hectares, un poste de commandement a été établi sur place pour assurer la coordination des opérations. Selon le dernier bilan communiqué par le Sdis de l'Eure ce samedi en fin de journée, ce sont 60 hectares de chaume et 46 hectares de bois qui ont finalement brûlés, des chiffres revus à la baisse par rapport à ceux annoncés vendredi soir.