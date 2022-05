Feu de cuisine à Canteleu, près de Rouen : un homme brûlé aux mains, hospitalisé au CHU

Un homme de 43 ans, locataire de l’appartement, a été brûlé aux mains. Pris en charge par les secours, il a été évacué après examen médical par le SMUR vers le CHU Charles-Nicolle a Rouen.



La victime sera relogée par sa famille à sa sortie de l'hôpital, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Dix-neuf sapeurs-pompiers et six engins sont intervenus.