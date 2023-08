Près de Rouen : bloqué dans une impasse après une course-poursuite, le conducteur interpellé cumule les délits

Prenant la fuite pour échapper au contrôle, l'individu n'a pas hésité à prendre des risques sur la route à la fois pour lui et les autres usagers. Il s'est finalement retrouvé bloqué dans une impasse à Montigny et a été interpellé. Dans le même temps, un homme s'est présenté sur les lieux pour signaler qu'il avait failli être percuté par la Peugeot 106.



Le chauffard, âgé de 32 et originaire de Maromme, a reconnu ne pas être titulaire du permis de conduire. Les vérifications ont permis par ailleurs d'établir qu'il était positif aux stupéfiants et que son véhicule n'était pas assuré. Placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, défaut de permis et d'assurance et conduite sous l'emprise de stupéfiants, il sera jugé ce lundi après-midi devant le tribunal judiciaire de Rouen.