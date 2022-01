Feu de caves dans un immeuble à Rouen : quatre jeunes gens légèrement intoxiqués par les fumées

Le bilan définitif fait état de quatre personnes légèrement intoxiquées par les fumées : il s'agit d'une femme de 22 ans et de trois jeunes gens âgées de 18, 11 et 10 ans. Ils ont été transportés pour examen de contrôle au CHU de Rouen.



Vingt-deux sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins.



L’origine du départ de feu est inconnue.