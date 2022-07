Feu de broussailles et de sous-bois ce soir dans le quartier de Caucriauville au Havre

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir ce dimanche 17 juillet peu après 20 heures pour un feu de broussailles et de sous-bois, avenue Gérard-Philippe au Havre (Seine-Maritime).



A l’arrivée des secours, c’est une surface de 600 m2 qui était enflammée et le feu se propageait toujours.



Trois lances à incendie ont été mise en action pour éteindre le sinistre qui a cette heure n’a pas été totalement circonscrit.



Les secours demandent à la population d’éviter de surcharger le « 18 », numéro d’urgence des sapeurs-pompiers et d’éviter le secteur le temps de l’intervention.