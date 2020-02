Fécamp : une conduite de gaz arrachée par un engin de chantier près d’une école

Une conduite de gaz de 40 m/m de diamètre a été arrachée accidentellement près de l’école primaire du Port, rue Gustave-Nicole à Fécamp (Seine-Maritime).



L’incident s’est produit ce mercredi vers 13h30 et a entraîné une fuite de gaz. Un périmètre de sécurité a été établi par les sapeurs-pompiers et la circulation a été interrompue pendant une heure.



La canalisation et un coffret ont été endommagés par un engin de chantier lors de travaux de terrassement. L’installation a été mise en sécurité par les agents de GrDF, sous la protection des sapeurs-pompiers qui ont déployé une lance à incendie comme le prévoit la procédure « gaz renforcée ».



Aucune mesure d’évacuation n’a été nécessaire, l’école étant fermée en raison des vacances scolaires.