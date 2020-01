Face-à-face entre deux voitures en Seine-Maritime : une sexagénaire grièvement blessée

Deux véhicules se sont percutés de face ce samedi vers 12 heures, sur la Départementale 81 (rue du Petit Long) à Saint-Maurice-d'Ételan, en Seine-Maritime. La collision a impliqué quatre personnes. Trois d'entre elles sont blessées, dont une grièvement, la quatrième est indemne.



Les sapeurs-pompiers ont d'abord pris en charge une femme de 60 ans environ, dont l'état a été qualifié d'urgence absolue par le médecin du SMUR. Elle a été transportée médicalisée au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Un enfant de deux ans a également été blessé et transporté à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers, avec sa maman qui n'a pas été blessée. La troisième victime est un homme d'une trentaine d'années. Légèrement blessé, ce dernier a été transporté à l'hôpital de Lillebonne.



Les circonstances de l'accident sont indéterminées. Une enquête a été ouverte.



Une quinzaine de sapeurs-pompiers et quatre véhicules de secours ont été engagés sur cette intervention qui a duré plus de 2 heures.