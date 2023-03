Exercice "nombreuses victimes" sur la RD240 ce jeudi à Baons-le-Comte, en Seine-Maritime

Un exercice départemental de sécurité civile aura lieu demain, Jeudi 30 mars, à Baons-le-Comte, en Seine-Maritime).



Il s'agira de la simulation d'un accident de la route avec de nombreuses victimes. Pour les besoins de cet exercice grandeur nature, une partie de la route départementale 240 (rue de l'Echevin) sur la commune de Baons-le-Comte sera interdite au stationnement et fermée dans les deux sens de circulation ce jour-là de 16 h à minuit environ. Une déviation sera mise en place.



« Cette interdiction doit être impérativement respectée afin de ne pas gêner le bon déroulement de cet exercice», prévient la préfecture de Seine-Maritime.



Des moyens d'intervention et de secours conséquents seront déployés, notamment la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les SMUR de Rouen et du Havre, la cellule d'urgence médico-psychologique, la protection civile, la Croix- rouge française, la Croix-blanche... Les services du procureur de la Répubnlique et ceux de l'Etat sont naturellement associés à cette opération d'envergure.