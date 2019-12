Évreux : surpris par des policiers en train de parachuter des chaussettes  dans l’enceinte de la prison

Deux jeunes de 19 et 22 ans ont été surpris par un équipage de la brigade anti-criminalité samedi vers 14h50 en train de balancer un colis par-dessus le mur d’enceinte de la maison d’arrêt d’Evreux (Eure).



Lors du contrôle, rue Georges-Duhamel, les policiers ont découvert sur les deux suspects trois autres « chaussettes » contenant des boissons, des cigarettes, du papier à rouler ainsi que 7,64 g d’herbe de cannabis et 66,95 g de résine de cannabis. Les marchandises étaient destinées à des détenus.



Placés en garde à vue, les mis en cause ont été déférés ce lundi matin au palais de justice d’Évreux en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.