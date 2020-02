Evreux : le conducteur grille un feu rouge et prend la fuite, puis insulte les policiers et se rebelle

Dimanche, vers 18h15, une voiture banalisée de la brigade anti-criminalité (BAC) est arrêtée à un feu rouge, route de Saint-André dans le quartier de La Madeleine à Evreux (Eure). Au même moment, elle est doublée par un véhicule de marque Ford qui traverse le carrefour à toute allure. Les policiers se lancent à la poursuite du chauffard qui est intercepté plus loin, à hauteur de la rue de la Friche.



Le conducteur, âgé de 41 ans, n'entend pas se laisser faire lors du contrôle : il insulte ni plus ni moins les gardiens de la paix et se rebelle. Il est finalement maîtrisé et emmené à l'hôtel de police pour être placé en garde à vue.



Le quadragénaire s'est vu notifier une procédure pour refus d'obtempérer, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion.