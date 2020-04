Évreux : le bras d’honneur aux policiers lui coûte un stage de citoyenneté et 135€ d’amende

Un jeune homme de 17 ans devra faire un stage de citoyenneté. Il a voulu jouer au plus malin en faisant un bras d’honneur aux policiers lors d’un opération de contrôle organisée dans le cadre du respect des mesures de confinement.



Hier, jeudi, en début d’après-midi, rue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Évreux un équipage du groupe de sécurité de proximité (GSP) remarque un groupe d’individus qui prennent la fuite à leur arrivée, sans doute pour échapper aux vérifications. En s’enfuyant, l’un des jeunes se retourne et adresse un bras d’honneur aux forces de l’ordre.