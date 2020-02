Évreux : ivre et sans permis, un conducteur âgé de 17 ans prend la fuite à la vue de la police

Un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) en patrouille dans les rues d’Évreux (Eure) cette nuit du mercredi 5 janvier vers 2h30 ont remarqué une voiture qui circulait tous deux éteints.



A la vue des policiers, l’automobiliste a pris la fuite par la rue des Déportés en sens interdit. Il a perdu le contrôle de son véhicule un peu plus loin et en montant sur le trottoir a terminé sa course dans un boîtier électrique.