Évreux : il conduisait sans permis et en état d’ivresse la voiture qu’il venait d’acheter

Il avait acheté la voiture, une Peugeot 307, le matin même, ce mardi 5 janvier. Pressé de faire un tour avec et d’épater ses copains, le jeune homme s’est installé au volant et a pris la route dans la soirée, malgré qu’il ne soit pas titulaire du permis de conduire.



Vers 23h30, l’automobiliste s’est vite fait repérer par une patrouille de police en surveillance boulevard de Normandie, à Évreux (Eure). Pour cause : le véhicule roulait à vive allure et a bifurqué vers le boulevard des États-Unis sans mettre de clignotant.



Le chauffard n’a pas tardé à se faire rattraper par les policiers lancés à sa poursuite. La 307 s’est engagée à contresens dans la rue Jean-de-la-Fontaine dans le quartier de La Madeleine et a été interceptée.