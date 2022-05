Evreux : couchés sous la voiture, ils démontaient le pot d'échappement...

Deux hommes étaient en train de démonter des pièces sur une voiture quand ils ont été surpris par une patrouille de police, cette nuit de jeudi à vendredi vers minuit et demi.



L'attention de la propriétaire d'une Citroën Saxo stationnée rue Georges-Bernard, en centre-ville d'Evreux, a été attirée par la présence de deux individus qui étaient couchés sous sa voiture. Elle a contacté immédiatement Police secours, via le 17. A leur arrivée sur place, les deux hommes étaient toujours allongés et commençaient à s'attaquer au pot d'échappement, après avoir retiré la batterie et la roue de secours.



Interpellés, les mis en cause âgés de 34 ans et domiciliés à Yville et Louviers, ont été emmenés à l'hôtel de police où ils ont été placés en garde à vue. Ils étaient toujours entendus par les enquêteurs ce vendredi soir.