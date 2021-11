Évreux : âgés de 13 et 14 ans, ils tentent de dérober un téléphone sous la menace d’un couteau

Le signalement des agresseurs a été immédiatement diffusé par radio à toutes les patrouilles. C’est ainsi qu’un équipage de la brigade anticriminalité a repéré deux jeunes correspondant à la description et les a interpellés rue du Jardin l’Évêque.



Confrontés à la victime et à un témoin des faits, les mis en cause ont été formellement identifiés. Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec violences avec arme. Le couteau a été découvert un peu plus tard par les policiers sur le lieu des interpellations.



Les deux mineurs ont été remis en liberté après s’être vus notifier chacun une convocation devant le juges des enfants pour le 7 décembre prochain.