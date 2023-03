Évreux. Quatre jeunes arrêtés près du mur d’enceinte de la prison

Les chaussettes, destinées à des connaissances en détention, contenaient de la viande, deux téléphones portables, des paquets de cigarettes ainsi que 61,9 g de résine de cannabis.



Les trois majeurs, âgés de 18 et 19 ans, sont convoqués devant le tribunal judiciaire à l’audience du 18 novembre prochain en vue d’une ordonnance pénale.



Le plus jeune âgé de 17 ans a bénéficié d’un classement sans suite et a été remis à son civilement responsable.