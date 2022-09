Evreux. A ses pieds, deux grands sacs de produits cosmétiques provenant d'un vol à la roulotte

Les policiers, qui avaient eu connaissance de ce vol à la roulotte, ont poussé la curiosité à aller vérifier de plus près. Avec étonnement (et satisfaction), ils ont constaté la présence d'une quantité importante de produits cosmétiques à l'intérieur des deux sacs. Questionné sur la provenance de ces produits, l'homme, un Ebroïcien de 36 ans, n'a pas été en mesure d'apporter de réponse.



Il a été interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol. Il était toujours en garde à vue ce soir.