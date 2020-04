Eure : une gerbe de feu et une déflagration cette nuit dans le ciel de Croth

lus de peur que de mal. Cette nuit de mardi à mercredi, à Croth (Eure) une gerbe de feu accompagnée d’une mini-explosion a illuminé la nuit vers 0h10, dans le secteur de la route de Bois-le-Roi.



Un feu de garage chez un particulier, rien d’exceptionnel", selon un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), qui ne signale aucune victime.



L’incendie a été rapidement maîtrisé et circonscrit, et les pompiers repartis le calme est revenu dans cette paisible commune.