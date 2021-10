Eure : un accident de la route fait six blessés, dont deux graves sur la RD313 à Louviers

Les trois occupants du second véhicule, blessés également, ont été pris en charge par les secours et transportés en urgence relative à l'hôpital d'Elbeuf. Il s'agit de deux femmes âgées de 45 et 18 ans et d'un homme de 45 ans. Ils étaient sortis du véhicule à l'arrivée des sapeurs-pompiers.



L'intervention a mobilisé 23 sapeurs-pompiers avec six véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) venues de Louviers, Acquigny, Gaillon, Evreux et Pont-de-l'Arche, ainsi que trois équipes su SMUR (Evreux, Elbeuf et Rouen).



La gendarmerie a procédé à la sécurisation des opérations de secours et ouvert une enquête afin d'établir les circonstances de l'accident.