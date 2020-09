Eure : trois personnes en urgence absolue dans une collision entre deux voitures sur la RN12

La RN12 a été fermée et déviée à la circulation dans les deux sens le temps de l’évacuation des victimes et des constatations de la gendarmerie.



L’enquête devra déterminer les circonstances de ce terrible accident.



L’intervention a mobilisé cinq centres de secours : Verneuil, Breteuil, Évreux, Rugles et Bourth, ainsi que des renforts du Sdis d’Eure-et-Loir.