Eure : simulation d’un accident ferroviaire dans la nuit de samedi à dimanche à Vieil-Évreux

Un exercice de sécurité civile dans tunnel ferroviaire aura lieu dans la nuit du samedi 26 mars au dimanche 27 mars au Vieil-Evreux, près d’Évreux (Eure).



Destiné à tester la mise en œuvre du plan accident ferroviaire et du plan Nombreuses VIctimes (NOVI), il rassemblera un nombre important d’acteurs et de partenaires : services de l’État, sapeurs-pompiers, gendarmerie, police nationale, SAMU, SNCF, ARS et Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Évreux, détaille la préfecture de l’Eure dans un communiqué de presse.



L’exercice durera au maximum 5 heures (de 23 heures à 5 heures). Il entraînera la fermeture de la RD671 au niveau du hameau du Coudray. Une déviation sera mise en place. Il est demandé aux usagers d’éviter autant que possible le secteur.