Eure : le feu détruit 1.600 m2 de sous-bois à Campigny, près de Pont-Audemer

1.600 m2 de sous-bois sont partis en fumée dimanche en fin d’après-midi sur la commune de Campigny, au sud-est de Pont-Audemer dans l’Eure.



Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27) a été avisé vers 18h50 du sinistre, qui s’est déclaré dans le secteur du hameau de la Viéville, et a mobilisé une quinzaine de sapeurs-pompiers au plus fort de l’intervention qui n’a pas fait de blessé.



Un dispositif de surveillance a été mis en place pour la nuit et jusqu’à ce lundi matin.