Eure : le couple avoue 26 vols sur et dans des véhicules à Evreux, Gravigny et Saint-Sébastien-de-Morsent

Une femme de 31 ans et un homme de 32 ans ont été interpellés le mardi 8 décembre en début d'après-midi à leur domicile rue Carnot à Evreux (Eure). Le couple est soupçonné d'avoir commis près d'une trentaine de vols sur et dans des véhicules en stationnement, à Evreux, Gravigny et Saint-Sébastien-de-Morsent.



Les faits ont été constatés entre le 23 juin dernier et le 7 décembre. Lors de leurs périples, les deux suspects ont dérobé des roues complètes, des accessoires automobiles et fouillés les véhicules pour s'emparer des objets à l'intérieur. Une partie du matériel ainsi amassé a été récupéré lors de la perquisition à leur domicile.