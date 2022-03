Eure : le conducteur est mort dans sa voiture encastrée dans un semi-remorque sur la D 613

Selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes, la voiture qui circulait en direction d’Évreux s’est déportée sur sa gauche, percutant frontalement et très violemment le camion.



La D613 (axe Évreux - Lisieux) a été coupée dans les deux sens et des déviations ont été mises en place par la Dirno (direction des routes) le temps des opérations de secours. La route a été rouverte à la circulation vers 1 heure du matin.



L’intervention a mobilisé les sapeurs-pompiers de Brionne et Bernay, ainsi que les gendarmes de la communauté de brigades de Brionne et du peloton motorisé de Courbépine.



Une enquête a été ouverte de manière à établir les circonstances exactes du drame.