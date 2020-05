Eure : le chien et son maître tombent dans une marnière à Vexin-sur-Epte

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus, lundi 25 mai, vers 22h30, à Tourny (une commune de Vexin-sur-Epte), pour secourir un chien et son propriétaire bloqués au fond d’une marnière, rue de la Planchette.



L’animal est d’abord tombé dans l’excavation, heureusement peu profonde. Ne pouvant pas remonter seul, son propriétaire est descendu pour tenter de le récupérer mais il s’est lui-même retrouvé coincé au fond du trou.



Il a donc fallu faire appel aux sapeurs-pompiers du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) de Pont-Audemer. Lesquels, à l’aide d’une échelle, ont remonté à la surface chien et maître, tous deux en parfaite santé.



Plus de peur que de mal.