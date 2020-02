Eure : la Seine sort de son lit : 40 cm d’eau dans les rues à Caumont, six personnes évacuées

Sous l’effet conjugué de la tempête et de la marée, la Seine est sortie de son lit, hier, en fin de journée, à Caumont (Eure), inondant les rues de la commune proches des quais (route départementale 93).



Quelques maisons ont été touchées, au niveau du rez-de-chaussée par la montée subite des eaux d’environ quarante centimètres, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 18h15 et ont procédé à l’évacuation de six personnes. Aucune victime n’est à déplorer.