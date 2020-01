Eure : l’homme interpellé à Broglie pour des incivilités faisait l’objet d’un mandat d’arrêt

Sachant que le principal mis en cause était par ailleurs recherché pour des « faits graves », la gendarmerie a donc mis en place une opération d’interpellation. Et lundi dernier, en début de matinée, une quinzaine de militaires de la compagnie de Bernay et du peloton de surveillance et d’intervention (Psig) assistés par deux équipes cynophiles d’Évreux, se sont présentés au domicile du couple.



Le couple n’a opposé aucune résistance à son interpellation et a été placé en garde à vue.