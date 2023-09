Eure : face-à-face entre deux voitures à Nassandres-sur-Risle, deux blessés dont un grave

Dans le second véhicule, une femme de 33 ans, piégée dans l’habitacle, a été transportée en urgence relative (blessée légèrement) également à l’hôpital d’Évreux.



La RD613 a été fermée à la circulation le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 16 sapeurs-pompiers et les SMUR de Bernay et d’Évreux.