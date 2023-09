Eure. Sur l'A13, une voiture percute le péage à Heudebouville et s'enflamme : le conducteur est décédé

Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été appelés au milieu de la nuit de ce vendredi à samedi, à se rendre sur l'autoroute A13, au niveau de la barrière de péage d'Heudebouville pour un accident grave de la circulation. Ils ont constaté à leur arrivée sur place, vers 0h40, qu'une voiture circulant dans le sens Paris - province avait percuté de plein fouet le parapet du péage et avait pris feu.



Le conducteur de 24 ans, seul à bord, a été pris en charge par les secours qui n'ont rien pu faire pour lui. Le jeune homme a été déclaré décédé par le médecin de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



L'intervention, qui a pris fin vers 4h30 ce matin, a mobilisé treize sapeurs-pompiers



La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête pour établir les circonstances de l'accident.