Eure. Risque d’effondrement, un immeuble évacué à Bourg-Achard : sept personnes relogées

Une expertise de l’immeuble devrait être ordonnée rapidement. Et un arrêté de péril pourrait être décidé selon les résultats.



Dans l’immédiat, les accès à l’immeuble et au parking ont été condamnés et un périmètre de sécurité a été mis en place.



L’intervention a mobilisé cinq sapeurs-pompiers jusqu’à plus de 4 heures.