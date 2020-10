Eure. Deux maisons embrasées à Beuzeville : vingt personnes évacuées, aucune victime

Une vingtaine de personnes a été évacuée et mise en sécurité dans une salle communale mise à disposition par la mairie, le temps de l’intervention des sapeurs-pompiers. Les occupants des maisons sinistrées vont devoir être relogés.



Aucune victime n’est à déplorer, précise ce matin le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27) qui a engagé les centres d’incendie et de secours (Cis) de Beuzeville, Pont-Audemer, Louviers, Évreux, l’ensemble des moyens étant coordonnés par un poste de commandement.



L’origine du départ du feu est pour l’heure indéterminée..



Les sapeurs-pompiers étaient toujours sur place ce matin à 9 heures.