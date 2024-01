Eure. Après la mort de Lisa, 3 ans, deux directeurs d'école mis en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements

Lors de leur audition, la mère et le beau-père avaient tenté de faire croire que Lisa était une petite fille qui tombait et se cognait souvent toute seule. Puis, sous le feu des questions des enquêteurs, ils avaient fini par reconnaître « avoir exercé de façon régulière et de plus en plus prononcée, durant les derniers mois, des violences sur l'enfant, sous le coup de la colère ».Ils ont été depuis mis en examen pour homicide sur mineure de moins de 15 ans et violences sur mineur de moins de 15 ans et placés en détention provisoire. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.La question s'était alors posée sur l'absence de signalement « dans la mesure où la petite fille était scolarisée au moins depuis la rentrée de septembre 2023, en moyenne section de Maternelle », avait déclaré Rémi Coutin. Dans l'attente des résultats de l'enquête diligentée par l'Académie de Normandie, la décision avait toutefois été prise de suspendre immédiatement, à « titre conservatoire », la directrice de l'école maternelle où était scolarisée la fillette.