Décès de Lisa, 3 ans, à Conches-en-Ouche (Eure) : la mère et le beau-père mis en examen pour meurtre

Lors de son audition, le compagnon, âgé de 29 ans, a lui aussi tenté de faire croire que Lisa était une petite fille qui tombait et se cognait souvent toute seule. Puis sous le feu des questions des gendarmes, il a reconnu « avoir exercé de façon régulière et de plus en plus prononcée, au cours des derniers mois, des violences sur Lisa, sous le coup de la colère ».



« Le récit qu’il a fait de certaines de ces scènes de violences est difficilement soutenable, et je n’en dirai pas plus », a déclaré le procureur de la République, lors d'une conférence de presse, ce mardi après-midi.



Le couple, qui a également reconnu s'être livré à des violences sur le grand frère de Lisa, âgé de 6 ans, a été déféré lundi à l’issue de sa garde à vue, au tribunal judiciaire d’Evreux. Une information judiciaire a été ouverte auprès d'un juge d'instruction, désormais en charge des investigations.



La mère a été mise en examen pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans, privation de soins ou d’aliments suivie de mort d’une mineure de moins de 15 ans par ascendant, violences sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant, et non-dénonciation de mauvais traitements sur un mineur. Elle a été incarcérée dans l’attente du débat contradictoire qui aura lieu jeudi dans le bureau du juge des libertés et de la détention (JLD).



Le beau-père a pour sa part été mis en examen pour meurtre sur une mineure de moins de 15 ans et violences sur mineurs de moins de 15 ans, et placé en détention provisoire.